Lookman Atalanta, addio a gennaio? C’è una big che sta osservando la situazione e potrebbe a breve affondare il colpo
Lookman Atalanta: il futuro dell’esterno nigeriano torna al centro delle strategie nerazzurre. Il Tottenham segue da vicino il giocatore
Il tema “Lookman Atalanta” è tornato di prepotenza nelle discussioni di mercato, complice l’interesse del Tottenham e il cambio di guida tecnica che ha rivoluzionato gli scenari interni. Dopo una prima parte di stagione 2025/26 caratterizzata da tensioni e incertezze, Ademola Lookman sembra ora pronto a vivere una nuova fase della sua avventura bergamasca.
Le difficoltà con Juric e le ombre sul futuro
Il rapporto tra Lookman e l’ex allenatore Ivan Juric non è mai realmente decollato. La gestione rigida del tecnico croato e la sua idea tattica poco compatibile con le caratteristiche dell’attaccante nigeriano avevano ridotto drasticamente gli spazi dell’esterno. Per mesi, in casa Atalanta si è respirato un clima pesante: Lookman fuori dal progetto, panchine ripetute e un’involuzione che aveva alimentato voci insistenti su un possibile addio già nel mercato di gennaio. Proprio in quel periodo, il Tottenham aveva iniziato a monitorare la situazione, fiutando l’occasione di riportare in Premier League un giocatore cresciuto calcisticamente in Inghilterra.
Palladino cambia tutto: Lookman di nuovo protagonista
L’arrivo di Raffaele Palladino ha però cambiato radicalmente gli equilibri. Il nuovo tecnico ha individuato in Lookman una pedina fondamentale per costruire un attacco moderno, rapido e imprevedibile. Nel suo 3-4-3 fluido, l’ex Fulham è destinato a occupare stabilmente uno degli slot nel tridente, insieme a Scamacca e De Ketelaere. La scelta di Palladino non è solo tattica, ma anche strategica: restituire centralità a Lookman significa puntare su uno dei calciatori più duttili e decisivi dell’organico nerazzurro. Il risultato è evidente: entusiasmo ritrovato, motivazioni alte e la volontà del giocatore di rilanciarsi anche in ottica Nigeria.
Il Tottenham osserva, ma resta alla finestra
Nonostante il rilancio del progetto “Lookman Atalanta”, il Tottenham continua a seguire con attenzione le evoluzioni. Gli Spurs restano attratti dal profilo, ma al momento non esistono trattative concrete né accordi in definizione. Le smentite provenienti da fonti vicine al mercato raffreddano l’ipotesi di un trasferimento immediato, anche perché l’Atalanta considera Lookman un asset tecnico ed economico di grande valore.
Gennaio può essere il mese decisivo
Il destino di Lookman Atalanta si giocherà soprattutto nella prossima sessione di mercato. Se il rapporto con Palladino continuerà a funzionare, la società bergamasca chiuderà ogni porta in uscita. In caso di nuovi attriti o di cali di rendimento, invece, il Tottenham potrebbe tornare all’assalto. Per ora, però, Lookman resta al centro del progetto nerazzurro.
