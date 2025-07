Lookman Inter, nerazzurri decisi sull’attaccante dell’Atalanta: l’indiscrezione di mercato e le ultime fornite da Fabrizio Romano

L’Inter accelera per Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano classe 1997, protagonista di una stagione brillante con l’Atalanta e autore di un finale europeo da incorniciare. L’attaccante, noto per la sua velocità, abilità nel dribbling e senso del gol, è diventato il primo obiettivo di mercato per rafforzare l’attacco nerazzurro in vista della stagione 2025/26.

Cristian Chivu, allenatore della prima squadra dell’Inter e ex difensore rumeno, ha individuato in Lookman il profilo ideale per dare maggiore profondità e qualità al reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per la conclusione della trattativa:

«Confermiamo l’inserimento molto forte dell’Inter. L’Atlético Madrid resta in corsa, ma senza una cessione in attacco non può chiudere Lookman. L’Atalanta sarebbe più propensa a cederlo all’estero a 40 milioni, ma per l’Italia chiede una cifra più alta».

Ci sono stati nuovi colloqui anche nel pomeriggio, e sono stati molto positivi. Il giocatore è tentato dall’Inter e questo fa piacere al club, perché dimostra che l’interesse è reciproco»

Trattativa avanzata e pressing nerazzurro

Il club di Viale della Liberazione sta preparando una prima offerta da 40 milioni di euro, cifra che rappresenta il valore richiesto dall’Atalanta per una cessione all’estero. Tuttavia, per le pretendenti italiane la valutazione potrebbe salire ulteriormente. L’Atlético Madrid resta in corsa, ma senza una cessione nel reparto offensivo non può procedere concretamente per il giocatore.

I contatti tra il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, e l’entourage di Lookman si sono intensificati nelle ultime ore. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore sarebbe molto interessato al trasferimento a Milano, il che conferma un reciproco interesse tra le parti.

Verso la chiusura? Inter vuole anticipare la concorrenza

L’Inter vuole bruciare le tappe e battere la concorrenza per assicurarsi Lookman già nei prossimi giorni. La strategia è chiara: lanciare un segnale forte all’Atalanta e al giocatore, dimostrando la volontà di investire pesantemente su un talento che potrebbe fare la differenza in Serie A e in Europa.