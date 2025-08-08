Lookman-Inter, come andrà a finire la trattativa. Per i nerazzurri occhio a quella rivale - Calcio News 24

Lookman-Inter: trattativa in fase calda, ma l’Arsenal minaccia il colpo di scena

Il dossier Lookman-Inter è ormai uno dei temi principali del calciomercato nerazzurro. La situazione, per ora, appare calma in superficie, ma dietro le quinte i contatti sono continui. L’esterno offensivo nigeriano è sempre più lontano dall’Atalanta e continua a disertare le sedute a Zingonia, pur senza incorrere in sanzioni ufficiali. Un segnale chiaro: Lookman ha scelto l’Inter e attende che l’accordo tra i due club venga finalmente raggiunto.

A Viale della Liberazione si lavora con discrezione per sbloccare l’affare. Il nodo principale resta la valutazione economica: l’Inter ha già alzato l’offerta iniziale, smentendo le voci relative a una presunta clausola “anti-Serie A” imposta dalla Dea. Tuttavia, la trattativa è tutt’altro che chiusa. A complicare lo scenario Lookman-Inter, infatti, potrebbe essere il ritorno di fiamma dell’Arsenal.

Secondo quanto riportato dal QS, i Gunners starebbero monitorando con attenzione la situazione dell’attaccante dell’Atalanta. L’eventuale cessione di Leandro Trossard libererebbe spazio salariale e tattico per inserire Lookman nel sistema di gioco di Mikel Arteta. Per ora si tratta solo di un’ipotesi, ma il rischio che l’Arsenal si inserisca seriamente nella corsa è concreto e potrebbe mettere in difficoltà la strategia nerazzurra.

Nonostante ciò, Marotta e Ausilio non intendono farsi trovare impreparati. In caso di frenata nell’affare Lookman-Inter, i dirigenti stanno già valutando un’alternativa concreta: Antonio Nusa, giovane esterno norvegese attualmente al Lipsia. Classe 2005, Nusa rappresenta un profilo di prospettiva internazionale, già seguito da tempo dagli osservatori nerazzurri.

L’Inter, però, resta focalizzata sul colpo Lookman. Il giocatore ha già espresso la sua volontà di trasferirsi a Milano, un dettaglio che può risultare decisivo nel momento della stretta finale. L’obiettivo della dirigenza è chiudere l’operazione entro la prossima settimana, per permettere a Simone Inzaghi di lavorare con la rosa al completo in vista dell’inizio del campionato.

Il destino del matrimonio Lookman-Inter dipenderà dunque da pochi dettagli, ma anche da eventuali sorprese di mercato che potrebbero arrivare da oltremanica. I prossimi giorni saranno cruciali: sarà Milano o Londra nel futuro del talento nigeriano?