Lookman Inter, arriva la svolta! I nerazzurri aumentano l’offerta per l’attaccante dell’Atalanta. Le ultime

Lookman Inter, ecco la svolta! I nerazzurri aumentano l’offerta per l’attaccante dell’Atalanta. Le ultimissime di mercato

L’Inter ha intensificato i contatti con l’Atalanta per portare a Milano l’attaccante nigeriano classe 2001, in grado di distinguersi per la sua velocità e il fiuto del gol in Serie A. Dopo settimane di trattative, il club nerazzurro ha alzato la propria offerta fino a 45 milioni di euro, bonus inclusi, con l’intento di convincere la Dea a cedere il suo gioiello offensivo.

Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Pasquale Guarro su X, l’Inter è determinata a concludere positivamente l’affare, considerato strategico per rinforzare il reparto d’attacco in vista della nuova stagione. L’interesse della dirigenza interista si è consolidato nelle ultime settimane, dopo che una prima proposta era stata respinta dalla società bergamasca. Ora, le due squadre sembrano più vicine a un’intesa definitiva.

La trattativa, che aveva subito un rallentamento a causa delle richieste economiche dell’Atalanta, è entrata in una fase avanzata e potrebbe concludersi entro pochi giorni. L’attaccante nigeriano, già protagonista in Serie A con prestazioni di grande impatto, è ritenuto uno dei principali obiettivi del mercato estivo interista per le sue doti di contropiede, capacità di inserimento e abilità nell’uno contro uno.

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter e ex difensore rumeno noto per la sua versatilità tattica e intelligenza calcistica, ha espresso il desiderio di aggiungere un profilo offensivo in grado di aumentare la imprevedibilità della rosa. L’inserimento del giovane talento nigeriano permetterebbe al tecnico di variare le soluzioni offensive e dare nuova linfa al reparto già competitivo.

Con l’offerta aggiornata e la volontà di chiudere in tempi brevi, l’Inter mostra grande fermezza nel voler completare un acquisto che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa ai vertici della prossima Serie A. Il giocatore rappresenterebbe un investimento importante per il futuro nerazzurro, capace di offrire immediate garanzie sul campo e prospettive di crescita.