Losanna Fiorentina: segui tabellino e cronaca live del match

Losanna Fiorentina: sintesi, tabellino e cronaca live della prima della sfida di Conference League. Calcio d’inizio alle 21

Questa sera la Fiorentina scende in campo a Losanna per la sesta giornata di Conference League. Una sfida cruciale per i viola, chiamati a riscattarsi contro un avversario insidioso e determinato. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. Segui il LIVE su CalcioNews24:

PRIMO TEMPO – Il primo tempo di Losanna-Fiorentina del 18 dicembre 2025 si è chiuso sullo 0-0. Poche occasioni da entrambe le parti, grande equilibrio e una breve interruzione per nebbia hanno caratterizzato la frazione iniziale. Il Losanna ha mostrato maggiore intraprendenza, riuscendo a entrare con discreta facilità nella difesa viola, mentre la Fiorentina ha faticato a rendersi pericolosa e non ha mai messo in seria difficoltà l’avversario. . Il primo tempo si è chiuso con tre minuti di recupero e con la sensazione di una gara ancora tutta da decidere, caratterizzata da equilibrio e prudenza tattica.

Inizia la sfida!

FORMAZIONI UFFICIALI

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Kana-Biyik, Bair. Allenatore: Zeidler



FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Mari, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouame; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Vanoli

