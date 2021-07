Lotito: «Felipe Anderson? Come un secondo figlio per me»

Lotito ha raccontato come per lui Felipe Anderson sia di famiglia, ammettendo anche di non averlo mai voluto cedere

C’è grande entusiasmo in casa Lazio per il ritorno di Felipe Anderson. Anche il presidente Lotito non si è sottratto ad esternare il suo pensiero ai microfoni de Il Messaggero, dimostrando una felicità fuori dal comune per il brasiliano, che per tornare alla Lazio si è praticamente dimezzato l’ingaggio passando da 4 milioni a 2.2:

«Io non volevo cederlo, per me è un secondo figlio. Ieri era contentissimo e stra-motivato».