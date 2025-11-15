 Lotito porta in Senato la norma ‘anti fondi’: la Lazio spinge per maggiore trasparenza nella proprietà dei club calcistici
Connect with us

Lazio News

Lotito porta in Senato la norma ‘anti fondi’: la Lazio spinge per maggiore trasparenza nella proprietà dei club calcistici

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Claudio Lotito

Lotito rilancia in Senato la sua proposta ‘anti fondi’: obblighi di trasparenza e tracciabilità per chi detiene quote nei club professionistici

Claudio Lotito torna a farsi sentire sul fronte della governance calcistica. Il presidente della Lazio ha presentato in Commissione Bilancio al Senato un emendamento alla manovra, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza nella proprietà dei club professionistici e rendere più chiari i meccanismi di controllo societario.

La proposta riprende la cosiddetta norma “anti-fondi”, già avanzata in passato da Lotito, e punta a regolamentare l’ingresso degli investitori nel calcio italiano. L’iniziativa mira a garantire maggiore tracciabilità e a prevenire concentrazioni di potere poco chiare.

Nel dettaglio, l’emendamento stabilisce che le società debbano comunicare a Figc e Anac l’identità di chi detiene almeno il 5% del capitale sociale, l’origine dei fondi utilizzati per l’acquisto delle quote e l’eventuale presenza di legami con altre realtà sportive, sia sul territorio nazionale che all’estero.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio, Sarri pronto a rivoluzionare la rosa biancoceleste: ecco chi potrebbe lasciare la Capitale a gennaio

Related Topics:

Lazio News

Calciomercato Lazio, Sarri vuole a tutti i costi Frattesi! Ecco il piano dei biancocelesti in vista di gennaio

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

15 Novembre 2025

By

Frattesi
Continue Reading

Lazio News

Calciomercato Lazio, una big italiana pronta a far suo Gila dopo il mancato rinnovo contrattuale con i biancocelesti

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

15 Novembre 2025

By

Gila
Continue Reading