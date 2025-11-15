Lazio News
Lotito porta in Senato la norma ‘anti fondi’: la Lazio spinge per maggiore trasparenza nella proprietà dei club calcistici
Lotito rilancia in Senato la sua proposta ‘anti fondi’: obblighi di trasparenza e tracciabilità per chi detiene quote nei club professionistici
Claudio Lotito torna a farsi sentire sul fronte della governance calcistica. Il presidente della Lazio ha presentato in Commissione Bilancio al Senato un emendamento alla manovra, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza nella proprietà dei club professionistici e rendere più chiari i meccanismi di controllo societario.
La proposta riprende la cosiddetta norma “anti-fondi”, già avanzata in passato da Lotito, e punta a regolamentare l’ingresso degli investitori nel calcio italiano. L’iniziativa mira a garantire maggiore tracciabilità e a prevenire concentrazioni di potere poco chiare.
Nel dettaglio, l’emendamento stabilisce che le società debbano comunicare a Figc e Anac l’identità di chi detiene almeno il 5% del capitale sociale, l’origine dei fondi utilizzati per l’acquisto delle quote e l’eventuale presenza di legami con altre realtà sportive, sia sul territorio nazionale che all’estero.
