Kouame: «Siamo un buon gruppo, ma dobbiamo essere più sporchi in campo: giocare bene non basta»

Le parole di Christian Kouame, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani in casa contro la Roma

Christian Kouame ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro la Roma. Di seguito le sue parole.

TRIDENTE CON ESPOSITO E COLOMBO – «Il mister non ci ha messo ancora tutti insieme, forse è per quello. Chi gioca deve fare il massimo anche nella fase difensiva».

COSA SERVE PER DARE UNA SPINTA IN PIU’ – «Il nostro è un buon gruppo, ma bisogna essere anche più sporchi in campo. Non basta giocare bene, bisogna essere compatti per cercare di portare sempre il risultato a casa perché i punti pesano. Poi se gli avversari sono più bravi gli facciamo i complimenti, ma non possiamo permetterci di prendere gol dopo trenta secondi».