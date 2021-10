Social down, Lucas ci scherza su: «Mia moglie sembra una persona carina...»

Lucas Moura ha preso con ironia il down di gran parte dei social network, scherzando sul suo rapporto con la moglie

Il down dei più grandi social network, Facebook, Whatsapp e Instagram ha messo in crisi gran parte del mondo nella giornata di ieri. Ma c’è stato anche chi ci ha scherzato su, come ad esempio Lucas Moura.

Su Twitter, il calciatore del Tottenham ha ironizzato sul suo rapporto con la moglie: «Con la caduta di Instagram e WhatsApp sono riuscito a parlare un po’ con mia moglie. Sembra una persona carina».