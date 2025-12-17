Lucca Napoli, con il rientro di Lukaku il suo addio è sempre più probabile: contatti in corso con questo club per chiudere con la formula del prestito

Lucca Napoli, il Cagliari si è inserito con forza nella trattativa per il centravanti dei partenopei. Dialoghi in corso fra le parti per un prestito secco

Il nome di Lorenzo Lucca torna al centro delle voci di mercato e il tema Lucca si intreccia con le strategie di diversi club di Serie A. Nella giornata di oggi, il giornalista Orazio Accomando ha riportato una possibile mossa a sorpresa da parte del direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, pronto a sondare il terreno per portare l’attaccante azzurro in Sardegna già nella prossima finestra di mercato.

L’operazione Lucca nasce da una valutazione tecnica ben precisa. Con il ritorno di Romelu Lukaku, infatti, lo spazio a disposizione per Lorenzo Lucca nel reparto offensivo del Napoli potrebbe ridursi sensibilmente. Una situazione che spinge il club partenopeo a riflettere sul futuro dell’ex Udinese, arrivato con grandi aspettative ma ancora alla ricerca di continuità e minuti importanti per crescere.

Secondo quanto riferito da Accomando, tra Cagliari e Napoli sarebbe già stato avviato un dialogo esplorativo per un prestito secco. Una formula che permetterebbe al Napoli di non perdere il controllo sul cartellino del giocatore e, allo stesso tempo, consentirebbe a Lucca di trovare spazio e responsabilità in una piazza pronta a puntare su di lui.

Lucca Napoli, il Cagliari spinge per il prestito

Nel progetto tecnico del Cagliari, Lorenzo Lucca rappresenterebbe un tassello ideale per completare il reparto offensivo. Fabio Pisacane, figura centrale nello staff rossoblù, vede infatti in lui il profilo perfetto per alternarsi con Gennaro Borrelli. Dal punto di vista fisico e tecnico, Lucca garantirebbe caratteristiche diverse ma complementari, offrendo soluzioni utili nel corso della stagione.

L’idea Lucca si inserisce quindi in una strategia mirata: dare al giovane attaccante la possibilità di giocare con maggiore continuità, valorizzandone il potenziale in un contesto meno affollato rispetto a quello azzurro. Per il Cagliari, sarebbe un’operazione di spessore, capace di alzare il livello dell’attacco senza investimenti eccessivi.

Le parole e lo scenario di mercato

A confermare l’esistenza dei contatti è stato lo stesso Accomando, che ha parlato apertamente di un dialogo in corso tra i due club. «Dialogo aperto tra Cagliari e Napoli per il prestito secco di Lucca. Pisacane vorrebbe l’ex Udinese per l’attacco», ha riferito il giornalista, sottolineando come l’interesse rossoblù sia concreto.

Al momento non si è ancora entrati nella fase operativa della trattativa, ma lo scenario Lucca resta uno dei più interessanti da seguire nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle scelte tecniche del Napoli e dalla volontà del giocatore, chiamato a valutare la soluzione migliore per il proprio percorso di crescita.

In conclusione, Lucca rappresenta una classica operazione win-win: il Napoli potrebbe valorizzare il proprio attaccante, mentre il Cagliari avrebbe l’opportunità di rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane, fisico e con ampi margini di miglioramento.