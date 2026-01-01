Lucca Napoli, separazione imminente? La dirigenza partenopea ha preso questa decisione. Tutti i dettagli

Lucca Napoli, le strade sono destinate a separarsi nel giro di davvero poco tempo. Manna è al lavoro per trovare una soluzione a breve

La storia tra Lucca e il Napoli sembra già arrivata a un punto di svolta, se non addirittura ai titoli di coda. L’attaccante classe 2000, arrivato in estate con grandi aspettative, non avrebbe convinto fino in fondo la dirigenza e l’area tecnica partenopea, che starebbero valutando seriamente una sua uscita già nella sessione di calciomercato di gennaio. Più che un addio definitivo, potrebbe trattarsi di un arrivederci, ma il futuro immediato di Lorenzo Lucca appare lontano dal capoluogo campano.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli ritiene che l’inserimento del centravanti non abbia prodotto i risultati sperati. Lucca non è riuscito a trovare continuità né a incidere con regolarità, finendo spesso ai margini delle rotazioni offensive. Una situazione che ha spinto il club a riflettere sulla sostenibilità tecnica dell’operazione e sulla possibilità di interrompere il percorso comune con largo anticipo rispetto ai piani iniziali.

A fare il punto è stata la redazione mercato di Sky Sport, che ha sottolineato come la pista Lucca Napoli sia ormai destinata a separarsi nel breve periodo. Le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Manna, lette tra le righe, confermerebbero la volontà del club di trovare rapidamente una soluzione alternativa per il giocatore. L’idea è quella di evitare uno stallo che rischierebbe di penalizzare sia la crescita dell’attaccante sia la pianificazione tecnica della squadra.

Un aspetto centrale della vicenda riguarda la formula dell’operazione con l’Udinese. Lucca è approdato al Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe automaticamente al primo punto conquistato dagli azzurri nel mese di febbraio. Proprio questo dettaglio contrattuale sta spingendo il club partenopeo a trattare con la società friulana per rivedere i termini dell’accordo. L’obiettivo è modificare le tempistiche, così da poter cedere il giocatore già a gennaio senza attivare l’obbligo.

La soluzione preferita dal Napoli sarebbe quella di un nuovo prestito di Lucca a un’altra squadra, possibilmente inserendo un’opzione di acquisto a favore del club che lo accoglierà. In questo modo, il centravanti potrebbe ritrovare spazio, continuità e fiducia, elementi fondamentali per il suo percorso di crescita, mentre il Napoli avrebbe maggiore flessibilità per riorganizzare il reparto offensivo.

In conclusione, la pista Lucca Napoli appare sempre più vicina alla separazione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un accordo vantaggioso per tutti, ma lo scenario di una cessione invernale è ormai più di una semplice ipotesi.