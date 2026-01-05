Lucca Napoli, è già finita? Il Benfica in pressing per gennaio: Conte ha un sogno per sostituirlo. Ecco chi è il preferito dal tecnico

Il futuro di Lorenzo Lucca sembra sempre più lontano dall’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si sono registrati nuovi, intensi contatti tra il Napoli e il Benfica. Il prestigioso club portoghese non molla la presa sul possente centravanti ex Udinese, arrivato al “Maradona” solo la scorsa estate, e l’operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di un trasferimento in prestito.

L’avventura coi Partenopei del classe 2000 è stata finora avara di soddisfazioni: fatica a trovare spazio e uno score di sole 2 reti in 20 presenze totali. La sua partenza aprirebbe le porte a un rinforzo gradito ad Antonio Conte. Il tecnico salentino avrebbe individuato in Giacomo Raspadori l’elemento ideale per il suo reparto avanzato. Il jolly offensivo della Nazionale, attualmente in forza all’Atletico Madrid, piace per la sua estrema duttilità, ma la strada per gli Azzurri è in salita: sul giocatore c’è anche il forte pressing di Roma e Lazio, pronte a riportarlo in Serie A.