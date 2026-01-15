Connect with us

Lucca Napoli, si apre l’ipotesi Al-Hilal: possibile scambio a sorpresa! Le ultimissime

3 ore ago

Lucca

Lucca Napoli, si amplia lo scenario di mercato: prende quota anche l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal: I dettagli

Il Napoli sta valutando diverse soluzioni di mercato che coinvolgono Lorenzo Lucca, tra cui l’ipotesi di uno scambio con l’Al-Hilal. Oltre alle recenti sirene turche, infatti, il club azzurro sta esplorando anche la possibilità di un’operazione con la società saudita, segno di un ventaglio di scenari ancora aperti per il futuro dell’attaccante italiano. Lo riporta Di Marzio.

Nell’eventuale trattativa con l’Al-Hilal, la contropartita individuata sarebbe Marcos Leonardo, giovane centravanti brasiliano classe 2003. Il giocatore, autore di 12 gol in 20 presenze stagionali, rappresenterebbe un profilo interessante per il Napoli, che sta monitorando con attenzione la sua crescita e il suo rendimento.

Si tratta comunque di idee preliminari, analoghe a quella che coinvolge il Besiktas, club che potrebbe accelerare su Lucca qualora riuscisse a chiudere la cessione di Abraham all’Aston Villa. Il Napoli, dal canto suo, dovrà valutare quale destinazione il giocatore sia disposto ad accettare e, parallelamente, individuare il sostituto più adatto per completare il reparto offensivo.

