Calciomercato
Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli
Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli: l’indiscrezione a sorpresa
Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe tingersi nuovamente di azzurro. L’attaccante, ceduto dal Napoli in prestito al Nottingham Forest a gennaio, rischia un ritorno anticipato in Campania. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, la squadra di Premier League è delusa dal rendimento della punta e non attiverà l’opzione di acquisto fissata a trentacinque milioni. Il suo bottino stagionale recita appena un gol in cinque presenze, per un totale di soli centonovantaquattro minuti disputati.
#NottinghamForest are not satisfied with Lorenzo #Lucca’s impact. Then #NFFC are not planning to trigger the option to buy (35M) and he will return to #Napoli at the end of the season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 1, 2026
PAROLE – «NottinghamForest non sono soddisfatti dell’impatto di Lorenzo #Lucca . Quindi #NFFC non hanno intenzione di attivare l’opzione di acquisto (35M) e torneranno a #Napoli alla fine della stagione».
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...