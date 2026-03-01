Connect with us
Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli

Published

2 ore ago

on

By

Lucca Napoli Cagliari

Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli: l’indiscrezione a sorpresa

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe tingersi nuovamente di azzurro. L’attaccante, ceduto dal Napoli in prestito al Nottingham Forest a gennaio, rischia un ritorno anticipato in Campania. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, la squadra di Premier League è delusa dal rendimento della punta e non attiverà l’opzione di acquisto fissata a trentacinque milioni. Il suo bottino stagionale recita appena un gol in cinque presenze, per un totale di soli centonovantaquattro minuti disputati.

PAROLE – «NottinghamForest non sono soddisfatti dell’impatto di Lorenzo #Lucca . Quindi #NFFC non hanno intenzione di attivare l’opzione di acquisto (35M) e torneranno a #Napoli alla fine della stagione».

