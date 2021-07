Luis Alberto a Roma: lo spagnolo è scontento ed ha una richiesta precisa

Luis Alberto è atteso a Roma per le visite mediche, poi si aggregherà al gruppo: lo spagnolo, però, è scontento e vuole il ritocco dell’ingaggio

Prima la richiesta di qualche giorno in più di vacanza, poi le cure alla caviglia, finendo per un certificato medico che la società non conferma di aver avuto: comunque, Luis Alberto non è ad Auronzo di Cadore. Non ha risposto alla convocazione per le visite mediche e non si è presentato per partire verso la cittadina veneta, gelando i rapporti con la società già minati dai passati malumori.

L’attrito – come riporta La Gazzetta dello Sport – sarebbe nato con la richiesta dello spagnolo di vedere adeguato il suo contratto a quello di Immobile e Milinkovic ed arrivare a 4 milioni di bonus. L’assenza del giocatore non ha comunque trovato consensi all’interno dello spogliatoio e tutti sono in attesa di spiegazioni, in primis Sarri e il ds Tare che ha già preparato una multa salatissima.

Difficile parlare di cessione, perchè le richieste di Lotito – che deve il 25% al Liverpool in caso di cessione – sono troppo alte per ogni pretendente. Luis Alberto è comunque atteso ad Auronzo per il finale della preparazione precampionato e gli scenari ricordano, sempre più, il caso Keita.