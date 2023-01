Luis Alberto resterà alla Lazio: lo dicono i bookmakers

Le ultime sul futuro di Luis Alberto, centrocampista spagnolo di proprietà della Lazio. Tutti i dettagli sulle trattative

Luis Alberto rimarrà alla Lazio. Contrariamente a molte voci ricorrenti in questi mesi e probabilmente anche per il suo impegno che lo ha visto allenarsi anche a Capodanno per superare i postumi di una contusione a un ginocchio, lo spagnolo viene quotato da Lottomatica in relazione alla sessione invernale di mercato come uno di quelli che non si muoverà.

Chi punta su di lui ancora nella Capitale guadagna “solo” 1.35. Le alternative più probabili sono il Siviglia (a 6) e altri 3 club della Liga: Villarreal, Atletico Madrid e Valencia (a 7). Decisamente più lontane sono altre destinazioni in Serie A: Inter, Fiorentina, Juventus e Milan a 15, il Napoli a 10.