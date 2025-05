Inter, attenta a Luis Enrique: il tecnico spagnolo in finale non perde (quasi) mai

Champions League, questa sera la finale di: Luis Enrique è uno specialista delle finali, con i club non ha mai perso la gara secca

Luis Enrique è uno dei tecnici più letali quando si tratta di finali. La carriera del tecnico del PSG parla chiaro: 11 vittorie su 13 finali disputate, un ruolino di marcia che lo colloca tra i migliori specialisti delle partite decisive. Ma c’è un dato ancora più impressionante: da allenatore di club, lo spagnolo non ha mai perso una finale in gara secca. Il suo Barcellona ha sollevato trofei prestigiosi – dalla Champions League (contro la Juve) alla Coppa del Re – sempre con lui in panchina nei momenti cruciali. Anche con i parigini, Luis Enrique ha mantenuto viva questa tradizione vincente, portando a casa due Coppe di Francia e due Supercoppe in poco tempo. Non è solo una questione di schemi o tattica: il tecnico asturiano ha dimostrato di saper trasmettere ai suoi giocatori la lucidità, l’intensità e la fame necessarie per affrontare i 90 minuti che decidono una stagione.

È proprio questa sua aura da “mago delle finali” a rappresentare una delle sfide più grandi per l’Inter, che si prepara a contendergli la Champions League. I nerazzurri non dovranno soltanto fronteggiare il talento di Dembelé e compagni, ma anche scardinare un primato personale che sembra incrollabile. In tutta la sua carriera da club, Luis Enrique ha conosciuto la sconfitta solo in contesti diversi: una Supercoppa di Spagna persa in doppio confronto contro l’Athletic Bilbao nel 2015, e una Nations League con la Spagna. Mai, però, in una classica finale “da dentro o fuori”. Questo rende ancora più alta l’asticella per l’Inter, che sogna di rompere l’incantesimo e diventare la prima squadra capace di batterlo in una sfida secca da club. Un’impresa difficile, ma non impossibile. E sarebbe anche simbolica: mettere fine alla perfezione di uno degli allenatori più vincenti dell’era moderna proprio nel momento che più conta.