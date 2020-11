Luis Enrique: «Morata ha più fiducia alla Juve, un giocatore diverso»

Luis Enrique ha diramato le convocazioni per la Nations League: torna nell’attacco della Spagna Alvaro Morata

«Morata è stato convocato perché abbiamo seguito l’andamento di tutti i giocatori, e nella Juventus, vediamo un giocatore diverso, buona la sua attitudine in attacco e in difesa. Poi il suo rendimento ci farà prendere una decisione anche in vista dell’Europeo. Penso che Morata abbia più fiducia da quando è tornato alla Juve».