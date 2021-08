Lukaku Chelsea, conferme anche dall’Inghilterra: ecc0 l’offerta per convincere l’Inter, sono ore caldissime

Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku. I blues vogliono un super bomber e dopo il no del Borussia Dortmund per Haaland hanno virato verso l’attaccante dell’Inter. I nerazzurri continuano a rifiutare ma la partita non è ancora chiusa.

Secondo Sky Sport Uk, un’offerta da 110 o 120 milioni di euro può convincere l’Inter a privarsi del suo numero 9. In queste ore il giocatore starebbe riflettendo sull’offerta giuntagli.