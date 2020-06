Lukaku Inter, è il momento della svolta: cinque gare per tornare a volare. Conte deve assolutamente ritrovare il belga

Non sarà affatto semplice ritrovare e ritrovarsi. Antonio Conte, però, vuole puntare tutto su Romelu Lukaku, attaccante belga al suo primo anno in Italia.

Inarrestabile contro le medio-piccole – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, ha voglia di ripetersi. Dalla Sampdoria al Bologna non ci sarà riposo, i nerazzurri hanno bisogno dei gol del belga per poter sperare in un’incredibile rimonta.