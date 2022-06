Lukaku Inter, l’avvocato Ledure: «È tutto chiuso, all’inizio nessuno ci credeva»

L’avvocato di Lukaku, Ledure, ha confermato la chiusura totale dell’operazione per il ritorno dell’attaccante all’Inter

Sebastian Ledure, avvocato di Romelu Lukaku, ai microfoni di Sky Sport ha confermato la chiusura della trattativa con l’Inter.

TUTTO CHIUSO – «Abbiamo chiuso tutti i documenti alcuni minuti fa. Tutto chiuso, tutto ok. Siamo tutti felici e anche stanchi, ma è tutto ok. Siamo felici per questa operazione».

RITORNO – «Nessuno ci credeva all’inizio. Dicevano che era un affare impossibile da chiudere, ma serviva essere molto discreti, lavorare nell’ombra. È quello che abbiamo provato a fare lavorando con il nuovo proprietario del Chelsea e i dirigenti dell’Inter. Sono tutti stati molto attenti a lavorare nell’ombra e il risultato è arrivato. Basta quello, Romelu è tornato a Milano e speriamo sarà un bel successo».

