Lukaku vs Ibrahimovic, sui social è polemica: «Svedese razzista, via da Sanremo»

Dopo il faccia a faccia tra Romelu Lukaku e Ibrahimovic, sui social c’è chi inneggia alla “squalifica” da Sanremo dello svedese

Il faccia a faccia nel derby tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic potrebbe avere ripercussioni anche in campo extracalcistico. Dopo lo scontro avvenuto ieri nel derby, con lo svedese avrebbe gridato al collega «Go to do your voodoo sh**, little donkey» (vai a fare il voodoo, piccolo asino), sui social è impazzata la polemica con diverse persone che vorrebbero la “squalifica” del calciatore del Milan dal prossimo Festival di Sanremo.

Lo svedese, infatti, parteciperà come ospite a tutte le serate della kermesse musicale ma c’è chi ora non lo vorrebbe. «Che ne dice la Rai del superospite di Sanremo che è un razzista spudorato? Io non lo vorrei pagare coi miei soldi, grazie», uno tanti dei messaggi presenti su Twitter dove impazza anche l’hashtag #IbraNoGrazie. Ora aspetterà alla Rai decidere il da farsi.