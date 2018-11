Lazio, non solo la vittoria. Che bel gesto di Senad Lulic! – VIDEO

L’esterno della Lazio Senad Lulic si è reso protagonista di un bell’episodio nel prepartita, coprendo un bambino dalla piogga con la sua tuta

La Lazio torna alla vittoria dopo la brutta sconfitta in casa contro l’Inter. Gli uomini di Inzaghi strapazzano la malcapitata Spal per 4-1, nonostante gli estensi siano rimasti in partita per più di metà gara. Un cinico Immobile con una doppietta e Cataldi e Parolo con due siluri dalla distanza non hanno lasciato scampo al povero Vanja Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista della Lazio. Ma non c’è solo questo nella partita dell’Olimpico. Sotto una pioggia abbastanza forte, Senad Lulic si è reso protagonista di un bell’episodio nei confronti del bambino che aveva accompagnato il bosniaco all’ingresso in campo. Per evitare che subisse troppa pioggia, l’esterno biancoceleste si è levato la propria tuta coprendo il ragazzo.