Lutto Pietrangeli, il calcio italiano si ferma per ricordare il tennista. Un minuto di raccoglimento nei campi deciso dalla Figc – Il comunicato

Dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli, la FIGC ha ufficialmente reso noto, attraverso un comunicato sul proprio sito, che si terrà un momento di raccoglimento prima delle partite di questa settimana. L’iniziativa è stata adottata su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e riguarderà tutte le gare delle competizioni in programma, dal giorno odierno fino al fine settimana, inclusi eventuali anticipi e posticipi.

Il gesto di fermarsi in silenzio prima delle partite vuole essere un segno di rispetto per Nicola Pietrangeli, una delle icone del tennis mondiale, che ci ha lasciato all’età di 92 anni. Un omaggio dovuto a un atleta che ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport italiano e mondiale, non solo per le sue vittorie in campo, ma anche per l’impatto che ha avuto come esempio di sportività e passione.

COMUNICATO – «Su invito del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, è stato disposto un momento di raccoglimento in occasione delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana (compresi eventuali anticipi e posticipi) per onorare la memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis scomparso oggi all’età di 92 anni».