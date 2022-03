Macedonia del Nord, il portiere Dimitrievski: «Tutta la pressione sull’Italia. Ho già incontrato Immobile e non aveva segnato»

Dopo l’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il portiere della nazionale macedone Stole Dimitrievski ha rilasciato anche una video-intervista a Marca. Ecco i passaggi principali del dialogo con il portiere del Rayo Vallecano, alla vigilia della partita contro l’Italia.

LA PARTITA PIU’ IMPORTANTE – «È la partita più importante della storia della Macedonia del Nord. Andare a un Mondiale sarebbe il massimo, dopo il successo dell’Europeo».

LE CHANCE DI VITTORIA – «Nella fase a gironi abbiamo già battuto la Germania. Sicuramente avremo le nostre possibilità».

LA SCELTA DELLO STADIO DI PALERMO – «È uno stadio più piccolo e fastidioso. Potrebbe avvantaggiarli… oppure no. Quando abbiamo saputo di Palermo, l’abbiamo presa bene».

LA PRESSIONE PER L’ITALIA – «L’Italia ha vinto l’Europeo e avrebbe anche una possibilità di vincere il Mondiale, se andasse in Qatar. La pressione è tutta su di loro e in una singola partita non è facile da gestire. Sarebbe molto grave se non andassero al secondo mondiale consecutivo. Noi siamo molto tranquilli e faremo la nostra partita per vincere».

LA CHIAVE DEL MATCH – «Dovremo difendere più di loro, ma abbiamo anche giocatori veloci per colpire in contropiede. Dovremo approfittarne».

IMMOBILE – «Ho già giocato contro di lui. È un grande attaccante, anche se in Spagna non ha fatto bene. In quella partita abbiamo pareggiato 1-1 e lui non ha segnato».