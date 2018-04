Maglia Milan 2019, svelata in anteprima la prima casacca dei rossoneri per la prossima stagione firmata dal nuovo sponsor Puma: ecco la foto

Maglia Milan 2019, sul web è stata svelata la prima maglia della formazione rossonera per la prossima stagione. Una casacca importante per il Diavolo, la prima dopo il cambio di sponsor: dopo la rescissione del contratto con Adidas, la dirigenza rossonera ha raggiunto l’accordo con Puma. E il portale specializzato Footy Headlines ha pubblicato la prima immagine…

Un ritorno al passato per il Milan: per la stagione 2018/2019 la prima maglia avrà un disegno classico con undici strisce verticali rosso e nere a tinta unita. Come da tradizione per ogni casacca targata puma, il colletto sarà classico mentre le maniche saranno di colore nere interrotte da una striscia rossa. Per quanto riguarda lo sponsor, Fly Emirates sarà scritto in bianco, così come il marchio della Puma. Ecco la foto pubblicato dal sito Footy Headlines: