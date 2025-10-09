Magnani: «Reggiana scelta di vita, l’obiettivo è la salvezza. Il Palermo è la big della B, vederlo promosso in A mi farebbe felice»

Magnani, difensore centrale della Reggiana, si racconta: «Reggiana scelta di vita, l’obiettivo è la salvezza. Il Palermo è la big della B»

Giangiacomo Magnani, difensore centrale è tornato alla Reggiana, lasciando il Palermo per motivi personali. Un ritorno al campo, sabato scorso contro il Cesena, nel giorno del suo 30° compleanno, che ha avuto il sapore della rinascita e della vittoria. Ecco la sue parole al Corriere dello Sport.



RITORNO IN CAMPO E VITTORIA – «Sapevo che avrei ritrovato il campo. Esordire con un successo a Cesena non era scontato. Vale tanto aver giocato e tantissimo aver vinto».

LA SOSTA É UN’OCCASIONE – «Vero, contiamo molto su questa pausa per recuperare qualche infortunato. Abbiamo assenze pesanti e a me dà 2 settimane in più per lavorare. Va sfruttata, ci può fare solo bene».

REGGIANA SCELTA DI VITA – «Ho sempre avuto l’idea di vestire la maglia granata prima o poi dopo le giovanili. Il mio arrivo è per motivazioni familiari, ho messo davanti a tutto un grave problema di salute in famiglia. Avvicinarmi era fondamentale».

PALERMO FAVORITO – «Sì, è organizzato e molto forte con dei rivali di spessore. Faccio il tifo per loro e colgo l’occasione per ringraziarli, dicendogli che sono al loro fianco. L’ho capito subito che è una corazzata scendendo dall’aereo. Ci sono idee, società, organizzazione e ambizione, in una piazza che spinge al di là di tutto. Hanno un tecnico di livello, un organico e un popolo che merita la A. Non vedo l’ora che ci arrivi».

IL SOGNO DELLA A – «È sempre il sogno di un giocatore, ho avuto la fortuna di farla per tanti anni. A Palermo voleva dire scendere per risalire, non tanto per il raggiungimento di un traguardo personale ma tornarci facendo parte di qualcosa d’importante. Sarebbe stato il più grande obiettivo, sarei felicissimo di vederli in A e ritrovarli mi renderebbe felice».