Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic…»

Mago Forest: «Quella di Vlahovic alla Juventus sembra un romanzo perché l’abbiamo rubato alla Fiorentina che già ci odiava prima»

Il Mago Forest si definisce un «tifoso della Juventus soft». Un cuore bianconero nostalgico, che sogna ancora i tempi di «Dino Zoff, Antonello Cuccureddu, Claudio Gentile, Giuseppe Furino, Roberto Boninsegna, Roberto Bettega, Franco Causio…» e che ammette di non essersi mai ripreso «dalla cessione di Roberto Baggio. Non ci posso ancora credere come sia potuto accadere». Sulle pagine di Tuttosport, il comico analizza con amara ironia il presente della squadra di Luciano Spalletti.

LA CORSA CHAMPIONS «È una Juve che può andare in Champions League, però mi chiedo cosa ci andiamo a fare in se la squadra poi è questa? A fare gli spettatori? Lo dico anche per la Nazionale di Gattuso. Magari arriveremo al Mondiale, però poi serve il miracolo per tenerci dentro. Con le nostre sole forze mi sembra che non possiamo andare lontani in questo momento. Serve il miracolo, che gli altri sbaglino. Però a volte i miracoli succedono… Andiamoci, andiamoci, poi vediamo che succede. Certo che vedere la Juve così lontana dalla testa della classifica non è da Juventus. Penso che la classifica dica la verità in questo momento sul campionato, però diciamo che per noi juventini ritrovarsi così dietro fa un po’ strano».

SPALLETTI UOMO GIUSTO PER RIAPRIRE UN CICLO «Faccio fatica a dirlo. L’unico che ci è riuscito negli ultimi anni è Gasperini con l’Atalanta. Da noi Conte e poi Allegri. Qui ogni due anni, quando va bene, si cambia allenatore…».

VLAHOVIC «Quella di Vlahovic alla Juventus sembra un romanzo perché l’abbiamo rubato alla Fiorentina che già ci odiava prima. Poi è diventato il titolare inamovibile, poi il titolare da cedere e anche il titolare infortunato. È stato il nostro capocannoniere ma anche l’attaccante che non la buttava mai dentro. È stato tutto con noi. E chissà come ha vissuto questo ragazzo tutte queste situazioni. Fino all’altro giorno era dato per perso adesso si sta parlando invece di tenerlo. E teniamolo».

A QUALSIASI CIFRA «A qualsiasi cifra, tanto non devo mica pagare io…».