Milan News
Maignan, rinnovo con il Milan ancora fermo: Gabbia spinge sui social! Spiragli di ottimismo?
Maignan Milan, trattativa complicata: Gabbia interviene sui social e invita alla firma. Clima più sereno? Le ultimissime
La questione legata al futuro di Mike Maignan si fa sempre più calda in casa rossonera. Come evidenziato dal giornalista Marco Pasotto su X, il tema è destinato a diventare centrale nelle prossime settimane, complice il rendimento straordinario del portiere francese, capace di regalare prestazioni di altissimo livello partita dopo partita. Il suo contratto viene descritto come una “rosa con molte spine”: una trattativa intricata che la dirigenza del Milan sta cercando di risolvere, finora senza esito.
In questo clima di stallo, a farsi sentire sono i compagni di squadra. Dopo la vittoria contro la Lazio, Matteo Gabbia ha pubblicato un post celebrativo su Instagram, ricevendo tra le risposte anche il commento di Maignan, che ha sottolineato con due emoji del cervello l’importanza della concentrazione. A quel punto il difensore ha colto l’occasione per lanciare un messaggio diretto: «Per favore» accompagnato dall’icona della penna. Un invito chiaro e inequivocabile: firmare il rinnovo.
Il gesto di Gabbia, uno dei giovani leader dello spogliatoio, riflette il pensiero di tutta la squadra. Lo spogliatoio, infatti, spinge compatto per la permanenza del suo fuoriclasse tra i pali, consapevole di quanto Maignan sia fondamentale per il presente e il futuro del Milan.
LEGGI ANCHE – Maignan Milan, tra presente e futuro: le novità sul rinnovo del portiere francese
Calciomercato Milan, Maignan verso l’addio? Ecco cosa filtra in casa rossonera
Joao Felix, l’ex Milan svela: «La verità è che volevo tornare al Benfica nelle ultime tre estati, è sempre stato un mio desiderio»