Maignan Milan, avanti spediti verso il rinnovo! L’annuncio di Di Marzio non lascia dubbi: la rivelazione sul futuro del portiere francese

Il matrimonio tra il Milan e Mike Maignan è destinato a durare ancora a lungo, blindando la porta rossonera per il futuro. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa per il rinnovo dell’estremo difensore francese è arrivata a una svolta decisiva. Mai come ora le parti sono state così vicine alla fumata bianca: l’intesa di massima prevede un prolungamento contrattuale a lungo termine, valido fino al 2031.

Lo sforzo economico della società di Via Aldo Rossi è significativo e certifica la centralità del giocatore nel progetto: sul piatto c’è un ingaggio da 5,7 milioni di euro a stagione. Queste cifre equiparano l’ex portiere del Lille alla stella portoghese Rafael Leao, ponendolo al vertice della piramide salariale del club. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per limare gli ultimi dettagli burocratici e arrivare alle firme. Una mossa strategica confermata anche dal tecnico Massimiliano Allegri, che nelle scorse settimane aveva pubblicamente sottolineato l’impegno della dirigenza nel blindare i pilastri della rosa del Diavolo, tra cui proprio il fuoriclasse classe ’95.