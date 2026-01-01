Rinnovo Maignan: il Milan accelera per blindare il "muro" francese fino a quella stagione. Il punto - Calcio News 24

Tra scadenze eccellenti e priorità tecniche, il futuro della porta rossonera passa per la firma di Magic Mike.

In una Serie A che si avvia verso una fase di profonda trasformazione, il tema delle scadenze contrattuali domina le agende dei grandi club. Se a livello internazionale spiccano casi illustri come quello di Luka Modric, in casa Milan l’attenzione è totalmente catalizzata dal Rinnovo Maignan. Il portiere francese, il cui attuale vincolo scade nel giugno 2026, rappresenta oggi il caso più delicato e rumoroso dell’intera rosa rossonera, essendo considerato da critica e tifosi uno dei pochi elementi davvero insostituibili.

Una proposta da top player

La dirigenza rossonera è consapevole che per trattenere un profilo del calibro di Mike non bastano le promesse tecniche, ma serve un adeguamento economico all’altezza dei migliori interpreti del ruolo nel mondo. Per questo motivo, le ultime indiscrezioni indicano un rilancio significativo: sul tavolo c’è un contratto quinquennale con una base fissa di 5,5 milioni di euro, che grazie a una serie di bonus facilmente raggiungibili potrebbe sfiorare i 7 milioni. Blindare il Rinnovo Maignan significherebbe non solo proteggere il valore del parco giocatori, ma anche dare continuità al carisma che il francese esercita quotidianamente a Milanello.

L’importanza tattica e il fattore Allegri

A spingere con forza per la risoluzione positiva della vicenda è anche Massimiliano Allegri. Il tecnico vede in Maignan non solo un eccellente paratutto, ma un vero e proprio “regista aggiunto”, fondamentale per far ripartire l’azione con precisione chirurgica. Sebbene le sirene della Premier League e del Bayern Monaco continuino a suonare, la volontà del giocatore sembra pendere verso la permanenza in Italia, a patto che il progetto sportivo resti ambizioso. Le prossime settimane saranno decisive: la firma sul Rinnovo Maignan sarebbe il primo, grande colpo del mercato 2026, mettendo fine a mesi di speculazioni e garantendo al Milan la necessaria serenità difensiva per gli anni a venire.