Maignan Milan, il rinnovo resta una possibilità: i punti chiave della trattativa e per arrivare alla fumata bianca

Maignan Milan, rinnovo al centro del progetto: la situazione a casa rossonera. Il portiere potrebbe presto rinnovare con il club. Le ultime

Il dossier Maignan Milan è diventato la priorità assoluta a Casa Milan. Il futuro di Mike Maignan rappresenta uno snodo cruciale per la strategia del club, che non vuole in alcun modo farsi trovare impreparato. A fare il punto sulla trattativa è stato il giornalista Andrea Ramazzotti su La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la dirigenza rossonera consideri il portiere francese un pilastro imprescindibile del presente e del futuro.

In via Aldo Rossi e a Milanello il messaggio è chiaro: «Nessuno vuole che la prossima stagione la porta rossonera sia difesa da un altro numero uno». Proprio per questo, Maignan Milan è un tema che va oltre il semplice rinnovo contrattuale: si tratta di una scelta identitaria. Il club è pronto a fare tutto il possibile per arrivare a un accordo prima che la situazione possa complicarsi ulteriormente.

L’offerta del Milan e i punti chiave della trattativa

Attualmente non esiste una trattativa quotidiana, ma un vero e proprio “impegno a rivedersi” prima che una delle due parti possa prendere decisioni drastiche. Il Milan ha già messo sul tavolo una proposta importante: un contratto pluriennale con una base da 5 milioni di euro a stagione più bonus. Sarebbe un netto adeguamento rispetto agli attuali 2,8 milioni percepiti dal portiere.

Il direttore sportivo Igli Tare ha confermato pubblicamente la volontà del club: «Mike è un ragazzo fantastico e cercheremo di trovare una strada insieme». Parole che rafforzano la centralità del progetto Maignan Milan, ma che non sciolgono del tutto i dubbi.

Il nodo economico e i fattori extra campo

Il vero ostacolo resta l’aspetto economico. Come sottolinea Ramazzotti, la domanda è inevitabile: «Basteranno?». Se Maignan fosse libero sul mercato, troverebbe probabilmente club pronti a offrirgli cifre superiori, anche grazie a ricchi bonus alla firma.

Il Milan spera però di giocarsi carte diverse. Il portiere «a Milano sta bene», si sente leader e protagonista. Inoltre, i risultati sportivi potrebbero fare la differenza: la qualificazione alla prossima Champions League e l’eventuale conquista dello scudetto della seconda stella potrebbero pesare nella scelta finale.

Nel frattempo, la dirigenza non resta ferma. Parallelamente al dossier Maignan Milan, il club sta monitorando anche altri profili, pronto a tutelarsi qualora arrivasse un “no definitivo”. La volontà resta una sola: blindare Mike Maignan e continuare a costruire il Milan partendo da lui.