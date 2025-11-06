Mainz Fiorentina, dove seguirla: ecco dove vedere la sfida di Conference League in tv o in streaming! I dettagli

Mainz Fiorentina: ecco dove vedere in diretta la partita di Conference League 2025/2026 in programma alle 18:45

La Fiorentina sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente, e l’unico antidoto per uscire dalla crisi è tornare a vincere. Dopo la pesante caduta al Franchi contro il Lecce, i Viola cercano riscatto in Conference League, competizione in cui finora hanno mostrato un volto ben diverso: due vittorie su due, contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna, che valgono il primato a punteggio pieno.

Ora, però, li attende una prova di grande carattere: la trasferta in Germania contro il Mainz. I tedeschi, anch’essi a quota sei punti nel girone europeo, vivono una situazione opposta in Bundesliga, dove arrancano all’ultimo posto insieme all’Heidenheim. Una sfida che promette tensione e che potrebbe segnare il vero spartiacque della stagione viola.

DOVE VEDERLA

• Orario: 18:45

• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), NOW

• Streaming: Sky Go, NOW

