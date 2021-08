Maksimovic: «Ho quattro offerte, ma tornerei di corsa al Napoli». Il difensore è attualmente svincolato

Intervenuto ai microfoni di NapoliMagazine, il difensore serbo Nikola Maksimovic ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue parole.

«Attualmente sono svincolato e mi sto allenando tutti i giorni per farmi trovare pronto. Fisicamente sto bene. Il Napoli? Tornerei di corsa, lì mi sento a casa mia. La città ha accolto me e la mia famiglia alla grande, abbiamo stretto amicizie che resteranno salde per la vita. I miei figli sono napoletani acquisiti e si trovano bene nelle scuole che frequentano. Problema di stipendio? Da parte mia, se il Napoli vuole, sono pronto a mettermi a disposizione per trovare un accordo e proseguire insieme. Al Napoli manca un difensore centrale? Io ci sono».