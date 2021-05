Malagò: «Calcio bravo a ripartire ma la situazione stadi è drammatica»

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato della situazione del calcio italiano dopo il primo lockdown e della questione stadi

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Formiche.net e Standard Football.

«Il calcio è stato un fenomeno nel rimettere in moto la macchina. Il male minore era la ripartenza, dovevamo ripartire in tutti i modi, ma poi era evidente che ci fosse un problema strutturale. Situazione stadi drammatica ma faccio i complimenti all’Udinese per la Dacia Arena».