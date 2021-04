Malagò: «Non capisco perchè non possa tornare il pubblico agli eventi sportivi»

Giovanni Malagò ha parlato alla Giunta Nazionale al Foro Italico: le parole del presidente del CONI

«Se consenti le riaperture al pubblico di cinema, teatri e musei in una certa percentuale, non capisco perché non si possa farlo anche per gli eventi sportivi rispettando certi parametri. Progressivamente si stanno sdoganando certi concetti di autorizzazione del pubblico anche se onestamente l’orientamento è più sugli spettacoli outdoor che quelli al chiuso. Come auspicato nei giorni scorsi, i segnali di positività si stanno moltiplicando nella direzione di un graduale ma costante ritorno alla vita normale»