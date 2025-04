Incidenti Lazio Roma, Malagò contro gli ultras: «La capitale è in ostaggio! Alla polizia dico che...»

Incidenti Lazio Roma, le dichiarazioni del Presidente Malagò contro gli ultras dopo gli stessi incidenti riscontrati ieri sera

Il Presidente del Coni Malagò, in conferenza stampa dopo la Giunta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sugli incidenti di Lazio Roma.

LE PAROLE SUGLI INCIDENTI LAZIO ROMA – «Fa riflettere, nel senso non positivo, che a distanza di anni ci siano ancora 1.500 poliziotti impegnati e tredici agenti feriti in occasione del derby. Esprimo totale vicinanza e solidarietà al corpo di polizia e agli organi di sicurezza. Un quadrante della città è stato in ostaggio e questo fa riflettere».