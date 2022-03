Malagò: «Nuovo Stadio Franchi meraviglioso. A Milano c’è bisogno di uscire da equivoci»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato a margine della presentazione del progetto per il nuovo Stadio Franchi

LE PAROLE – «Speriamo che quanto fatto dallo sport possa muovere le menti di chi ha partorito la follia che sta succedendo in Ucraina. In partenza c’era un impasse, dovuto allo status di monumento. Sono stati bravi tutti a individuare un percorso che salvaguardasse la storia e allo stesso tempo puntasse al futuro. Qui c’è stato coraggio, o non se ne veniva fuori. In altre città come Milano c’è bisogno di uscire dall’equivoco. Faccio gli auguri alla città di Firenze per questo progetto».