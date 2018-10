Malcom ripensa all’Inter: i nerazzurri però chiudono la porta

Malcom non ha dimenticato l’Inter, che l’aveva corteggiato quest’estate, ma i nerazzurri ora non sono intenzionati a trattarlo

E’ stato uno dei casi dell’estate. Sembrava avesse giocare all’Inter, poi la Roma aveva fissato le visite mediche che non si sono mai tenute per lo scippo clamoroso del Barcellona. I blaugrana pensavano di aver fatto il colpo dell’estate ma, a giudicare fin qui, è stato un mezzo flop. 25 minuti giocati, ben 41 milioni di euro spesi. Neanche convocato da Valverde negli ultimi impegni, Malcom è indietro a livello tattico per le idee dell’allenatore del Barça che non è rimasto entusiasta del suo acquisto, per usare un eufemismo. Insomma, l’avventura blaugrana è iniziata malissimo.

E adesso il brasiliano si guarda attorno. L’intenzione di Malcom è quella di riproporsi ai club italiani se dovesse continuare così la sua esperienza al Barcellona. Gli agenti dell’esterno avrebbero valutato l’ipotesi Inter visto il feeling con i nerazzurri durante tutto il mese di giugno che però non aveva portato a un accordo definitivo. L’Inter, però, risponde con un due di picche. Posizione chiara, il brasiliano è un giocatore stimato ma il comportamento avuto nella trattativa con la Roma non è piaciuto; in più, Politano e Keita Baldé soddisfano al massimo come soluzioni fin qui e rimarranno certamente nel progetto dell’Inter almeno fino alla prossima estate, quando si deciderà sui due riscatti. Porta a chiusa a Malcom.