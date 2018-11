Il brasiliano Malcom si è offerto alla Roma dopo il clamoroso dietrofront estivo. Il giocatore vuole lasciare il Barcellona

Malcom alla Roma? Il brasiliano è stato a un passo dal trasferimento in giallorosso ma l’affare non si è concretizzato sul più bello. Il giocatore era atteso all’aeroporto ma non è salito sull’aereo direzione Roma per l’inserimento del Barcellona che con un’offerta last minute ha convinto il giocatore del Bordeaux a rifiutare la Roma e a dire di sì ai blaugrana. Mai scelta fu così sbagliata! Il giocatore ha collezionato 25 minuti nella Liga spagnola e ha giocato una sola gara da titolare quest’anno, in Coppa del Re contro il Cultural Leonessa giocata insieme a tanti giovanissimi della cantera blaugrana, giocando anche male.

Malcom non ha un buon rapporto con il tecnico Valverde, per usare un eufemismo, e vuole andare via da Barcellona già a gennaio. Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore si è offerto alla Roma. I giallorossi non hanno acquistato un nuovo esterno d’attacco ma hanno investito quel denaro su un centrocampista centrale (N’Zonzi). Malcom spera di cambiare aria e ora sarebbe ben felice di raggiungere Roma, dove però Monchi e i tifosi giallorossi non hanno dimenticato quanto successo in estate. Il giocatore guadagna 5 milioni e ha una clausola da 400 milioni e al momento la Roma è apparsa fredda.