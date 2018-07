Malcom-Roma sempre più vicini: la firma arriva negli USA?

All’inizio della settimana Malcom dovrebbe raggiungere i compagni in tournée negli Stati Uniti, dove farà anche le visite mediche

Siamo ormai alle battute finali. Malcom si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma. Venerdì sera era a cena con il suo procuratore per discutere degli ultimi dettagli, ma tutte le strade sembrano portare alla Capitale, sponda giallorossa. In queste ultime ore Roma e Bordeaux stanno limitando le distanze che sono davvero minime. Monchi ha offerto 35 milioni più bonus mentre i girondini vogliono 40 milioni complessivi. Ma i giallorossi hanno già il sì del giocatore, che non accetta altre destinazioni e mette fretta alla sua società per chiudere la trattativa. Sono ore importantissime per la Roma, decisa a chiudere per il colpo più costoso della sua estate, con cifre molto vicine a quelle spese un anno fa per Schick.

L’arrivo del brasiliano è rinviato di qualche giorno, ma potrebbe anche non passare dall’Italia e raggiungere direttamente la sua nuova squadra negli Stati Uniti, dove sosterrebbe le visite mediche a San Diego sotto la stretta osservazione dei medici della Roma. Monchi invece non partirà per il Nuovo Continente, deciso a chiudere la trattativa sia per l’esterno che per il portiere. I capitolini hanno trovato l’accordo con Malcom sulla base di due milioni e mezzo a stagione per cinque anni. Monchi non intende salire fino ai 40 milioni di euro di base e quindi la differenza la faranno i bonus inseriti nella trattativa e come si potranno raggiungere. A Trigoria filtra ottimismo, per un affare destinato ad andare in porto.