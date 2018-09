Maldini spiega: «Cosa manca al Milan? Mentalità e qualche giocatore»

Il direttore dell’area sportiva Maldini: «Ci vuole tempo ma crediamo nella forza della squadra»

Ospite della cerimonia di consegna dei Fifa Best Awards, l’ex capitano rossonero e attuale direttore dell’area sportiva Paolo Maldini ha commentato l’inizio di stagione del Milan, soffermandosi sui difetti che questa squadra ancora ha al suo interno ma che spera di poter superare al più presto: «Ci vorrà tempo per crescere, speriamo di farlo nel minore tempo possibile. Ci manca qualche giocatore e un salto di mentalità».

Due aspetti legati tra di loro: perché sono proprio i giocatori di peso e di esperienza che portano nello spogliatoio quella giusta mentalità di cui parla Maldini.

Calciatori come Higuain, per esempio, cardini su cui costruire il percorso Champions, l’obiettivo vero del club come sottolinea Maldini: «Noi ci crediamo, la squadra ci deve credere, non è solo l’ambiente che spinge senza averne le possibilità, abbiamo la possibilità di arrivarci. Non dimentichiamo il passato fatto di grosse delusioni, il fatto di infondere credibilità non è derivato solo da una nostra pazza idea ma dal reale valore dei giocatori. Le partite come quelle contro l’Atalanta succedono a tutte le squadre, non è che le altre, Juve a parte, stanno giocando così bene. Siamo sul livello delle altre, noi ci siamo sicuramente.»