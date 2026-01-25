Maldini Lazio, affare fatto con l’Atalanta! Cifre, formula e dettagli del colpo in arrivo

Maldini Lazio, affare fatto con l’Atalanta! Cifre, formula e dettagli: tutto ciò che c’è da sapere del colpo in arrivo per i biancocelesti

Il calciomercato della Lazio vive ore di frenesia assoluta. La società biancoceleste ha deciso di affondare il colpo decisivo per regalare un rinforzo di qualità e prospettiva al reparto offensivo, chiudendo una trattativa lampo che porta un cognome leggendario nella Capitale: Daniel Maldini. Il giovane talento, attualmente in forza all’Atalanta, è ormai a un passo dal vestire la maglia delle Aquile, con l’operazione che è entrata ufficialmente nella sua fase finale e decisiva proprio in queste ore.

Secondo le indiscrezioni rilanciate dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il dossier è stato riaperto e portato a termine con una rapidità disarmante dalla dirigenza capitolina. La fumata bianca è attesa tra la notte e la giornata di domani, sancendo il passaggio del classe 2001 alla corte di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, sempre alla ricerca di elementi tecnici in grado di legare il gioco tra centrocampo e attacco con rapidità e visione, ha avallato con entusiasmo l’acquisto del figlio d’arte, apprezzandone la versatilità tattica e la capacità di incidere negli ultimi trenta metri.

I dettagli economici dell’affare sono già delineati e testimoniano la volontà dei Capitolini di puntare forte sul giocatore. L’accordo raggiunto con la Dea si basa sulla formula del prestito oneroso, con una base fissa di circa un milione di euro, arricchito da un diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive legate a presenze e obiettivi. La cifra complessiva per l’acquisizione definitiva del cartellino è stata fissata tra i 13 e i 14 milioni di euro.

Anche Matteo Moretto ha confermato lo stato avanzato dei lavori, sottolineando come lo scambio dei documenti tra le due società sia previsto proprio in queste ore, ultimo passaggio burocratico prima delle visite mediche. L’arrivo di Maldini rappresenta un innesto strategico per la Lazio, che si assicura un profilo giovane, italiano e con ampi margini di miglioramento, strappandolo alla concorrenza e rinforzando la batteria dei trequartisti. L’ex Milan lascia dunque Bergamo e gli Orobici per tentare la consacrazione definitiva allo Stadio Olimpico.

