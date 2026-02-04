Maldini inizia una nuova avventura! Progetto ambizioso negli Emirati Arabi per l’ex Milan, ecco di cosa si tratta

Maldini ha dato il via ad una nuova avventura! Progetto ambizioso negli Emirati Arabi per l’ex Milan, di cosa stiamo parlando

Dal rettangolo verde ai grattacieli del Medio Oriente, la classe resta immutata. Paolo Maldini, iconico capitano del Milan e della Nazionale italiana, nonché ex Direttore dell’Area Tecnica rossonera capace di riportare lo Scudetto a Milano nel 2022, si lancia in una nuova, ambiziosa sfida professionale. Lontano dalle scrivanie di Casa Milan, Maldini ha ufficializzato il suo ingresso nel mondo del real estate di altissimo profilo, prendendo parte al nuovo progetto NH Collection situato sulla prestigiosa Al Marjan Island, negli Emirati Arabi Uniti.

Un investimento da 100 milioni di dollari

Sviluppato da RRS International Development, il progetto rappresenta un investimento complessivo stimato in circa 100 milioni di dollari. Si tratta di un complesso ibrido che segna il debutto del marchio NH Collection sull’isola artificiale dell’emirato di Ras Al Khaimah. La struttura, il cui completamento è previsto per il 2027, includerà 121 camere d’albergo di lusso e 36 residenze private “branded”, destinate a una clientela d’élite. L’operazione ha già attirato l’attenzione degli investitori internazionali, ingolositi anche dalla possibilità di ottenere il “Golden Visa” degli Emirati Arabi tramite l’acquisto delle unità immobiliari.

Design futuristico e piscine sospese

L’edificio, progettato dal rinomato studio B8 Architecture, si distingue per un’estetica che richiama le onde del mare circostante. Non si tratta solo di cemento, ma di un vero hub del lifestyle: sono previsti oltre 20 servizi esclusivi condivisi tra ospiti dell’hotel e proprietari di casa. Tra le attrazioni più spettacolari spiccano una piscina sospesa a livello del podio e una infinity pool panoramica sul tetto, concepita come un’installazione d’arte cinetica. Completano l’offerta giardini zen, ristoranti gourmet e aree wellness.

La visione di Maldini

“Il progetto combina gli standard di un marchio internazionale con un approccio lifestyle”, ha sottolineato Maldini, confermando la sua volontà di legare il proprio nome a iniziative che uniscano eccellenza e visione a lungo termine. Dopo aver scritto la storia del calcio, l’eterno numero 3 punta ora a lasciare il segno anche nell’imprenditoria globale.