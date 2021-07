Maleh: «Voglio convincere la Fiorentina a tenermi. Su Vlahovic...»

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

FIORENTINA – «Darò sempre il massimo e migliorerò in ogni aspetto. Voglio convincere il mister e la società a tenermi per ritagliarmi il mio spazio. C’è entusiasmo, sono tutti disponibili. Piano piano riusciremo a dimostrare in campo quanto ci chiede il mister. Mi hanno sorpreso un po’ tutti, hanno grande qualità. Devo imparare da chi fa il mio ruolo, come Jack Bonaventura. Mi ha sorpreso la fame di Vlahovic, non molla mai: nonostante l’anno scorso abbia fatto molto bene vuole continuare e migliorare».

RUOLO – «Ho giocato in più ruoli, in passato mi è stato chiesto di giocare da più parti del campo. Sia Dionisi che Zanetti. Il ruolo che preferisco è la mezzala sinistra, ora sto cercando di recepire quanto mi chiede mister Italiano. Sono fortunato perché il modulo è il 4-3-3, se poi dovesse essere diverso non ci sarebbero problemi perché sono abituato».

SERIE A – «Non l’ho mai giocata, so che è una categoria difficile. Anche in C e in B ho dovuto fare un periodo d’adattamento, poi abbiamo conquistato la Serie A. Ora mi metterò con la testa giusta, per migliorarmi ed adattarmi».