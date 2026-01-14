Malen Roma, è fatta: altro colpo in attacco dei giallorossi dopo Robinio Vaz! Le cifre e i dettagli dell’operazione

Malen Roma, è fatta: accordo trovato per il nuovo colpo in attacco dei giallorossi. Cosa è successo e i dettagli dell’operazione

L’attesa è terminata, il tormentone di mercato ha trovato la sua risoluzione definitiva: Donyell Malen è virtualmente un nuovo giocatore della Roma. La notizia che i tifosi giallorossi aspettavano con ansia è arrivata: l’accordo tra il club capitolino e l’Aston Villa è stato raggiunto in ogni dettaglio, sbloccando il trasferimento dell’attaccante in Italia. A confermare la fumata bianca è il giornalista ed esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, che ha lanciato il suo celebre “Here we go” certificando la chiusura dell’affare.

Le cifre dell’operazione: prestito e obbligo

La trattativa è stata complessa ma efficace. La Roma si assicura le prestazioni dell’olandese con una formula strutturata per dilazionare l’investimento ma garantire il controllo sul giocatore. L’accordo prevede un prestito oneroso immediato, con una commissione fissata a 2 milioni di sterline. A questo si aggiunge una clausola di acquisto che diventerà obbligatoria: il riscatto è fissato a 25 milioni di sterline. L’Aston Villa ha accettato tutte le condizioni proposte, sancendo un affare dal valore complessivo di 27 milioni di sterline.

Il ruolo di Ricky Massara e le caratteristiche di Malen

Dietro questo colpo di mercato c’è la regia sapiente di Ricky Massara. Il Direttore Sportivo della Roma ha lavorato incessantemente per limare le distanze con il club di Birmingham e con gli agenti del ragazzo, trovando la quadra decisiva.

Donyell Malen, classe 1999, è il rinforzo ideale per dinamizzare l’attacco giallorosso. Attaccante versatile, capace di agire sia da punta centrale che da esterno offensivo, l’olandese fa della velocità esplosiva e del dribbling le sue armi migliori. Dopo l’esperienza in Premier League con i Villans, arriva a Roma per portare imprevedibilità e gol, inserendosi in un reparto che necessitava di un cambio di passo.

In volo verso Roma

Non c’è tempo da perdere: Malen è già stato autorizzato dall’Aston Villa a partire. Il giocatore è atteso in volo verso Roma nella giornata di oggi. Appena atterrato, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai colori giallorossi. Massara consegna così il rinforzo tanto atteso.