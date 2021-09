Malmoe, Tomasson: «Juventus club fantastico. Ma voglio sorprenderlo»

Conferenza stampa Tomasson pre Malmoe Juventus: le dichiarazioni alla vigilia del match di Champions contro i bianconeri

Jon Dahl Tomasson parla alla vigilia di Malmoe-Juventus. Il tecnico danese presenta l’esordio in Champions League della sua squadra.

COME CAMBIA L’APPROCCIO CON LA JUVE – «Non hanno cominciato bene, sono una grande squadra con grandi giocatori. Sarà una partita dura».

ESPERIENZA IN EUROPA AIUTA I GIOCATORI DEL MALMOE – «Dà fiducia, loro hanno avuto tanta pressione e quell’esperienza li ha aiutati ad andare avanti. Ora vanno in campo per godersi la partita».

DOVE SI PUO’ COLPIRE LA JUVE – «Entreremo in campo per sorprenderli e con grande fiducia. Abbiamo già incontrato squadre più grandi di noi anche sul piano economico, come i Rangers, e abbiamo vinto».

COSA SI ASPETTA DALLA GARA – «Voglio entrare in campo e avere un livello alto, come gli altri club europeo ed essere un esempio per gli altri club della Svezia».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24