Malore Banda, notte in ospedale a Napoli sotto osservazione: passata la paura! Le condizioni dell’attaccante del Lecce

Attimi di grande apprensione nel finale di Napoli-Lecce per le condizioni di Lameck Banda, esterno offensivo zambiano della formazione giallorossa, protagonista suo malgrado degli ultimi minuti della sfida del Maradona. Come ricostruisce il Nuovo Quotidiano di Puglia, il calciatore salentino si è accasciato improvvisamente a terra nel corso del recupero, facendo scattare immediatamente l’allarme tra compagni, avversari e staff sanitari. La scena ha gelato lo stadio, anche perché il malore è arrivato all’improvviso dopo una prestazione comunque positiva dell’attaccante, che fino a quel momento aveva dato vivacità e spinta alla fase offensiva del Lecce. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo e il giocatore è stato assistito direttamente sul terreno di gioco prima del trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.

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Il trasferimento al Cardarelli e la notte trascorsa sotto osservazione

Secondo quanto riportato ancora dal quotidiano pugliese, Banda è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove ha trascorso la notte sotto osservazione. Una scelta prudenziale, necessaria per monitorare con attenzione il quadro clinico dopo il forte spavento vissuto negli ultimi minuti della gara. In casi di questo tipo, la priorità assoluta diventa naturalmente escludere conseguenze più serie e verificare con precisione l’origine del malessere. Il Lecce, che già nelle ore immediatamente successive al match aveva seguito con apprensione l’evolversi della situazione, ha atteso gli aggiornamenti medici con la massima cautela. L’episodio ha inevitabilmente scosso anche il gruppo guidato da Eusebio Di Francesco, allenatore dei salentini, che si prepara a un finale di stagione delicato nella corsa salvezza.

Sospiro di sollievo: le condizioni non destano preoccupazione

Le notizie arrivate nelle ore successive, però, hanno progressivamente rasserenato l’ambiente. Sempre secondo il Nuovo Quotidiano di Puglia, le condizioni di Banda non destano preoccupazione e il giocatore è stato considerato fuori pericolo, chiudendo così una serata che aveva generato forte tensione. Dopo il malore e il ricovero precauzionale, il quadro si è quindi stabilizzato senza complicazioni ulteriori. Per il Lecce resta il sollievo di sapere che uno degli uomini più imprevedibili del reparto offensivo non ha riportato conseguenze gravi. Adesso saranno i successivi controlli e le valutazioni dello staff medico a stabilire eventuali tempi di recupero e modalità del rientro, ma il dato più importante è già emerso: la paura, almeno sul piano della salute, ha lasciato spazio a un primo, concreto sospiro di sollievo.