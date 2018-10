L’ex calciatore nonché ex ct dell’Inghilterra Glenn Hoddle, si è sentito male nel pomeriggio. negli studi di BT Sports. Hoddle avrebbe dovuto prender parte alla trasmissione BT Score in programma alle 15.45 di oggi, trasmissione in cui lavora come opinionista insieme ad altri ex calciatori quali Chris Sutton e Gary Lineker. Ma la puntata di oggi è stata immediatamente annullata, come ha specificato il conduttore Jake Humhrey con un post su Twitter.

Questa mattina, Glenn Hoddle aveva festeggiato il suo compleanno (compie oggi 61 anni) all’interno della trasmissione “Saturday Morning Say” condotta da Robbie Savage, ma nel pomeriggio è arrivata la brutta notizia. Notizia in aggiornamento nelle prossime ore.

Our friend & colleague Glenn Hoddle was taken seriously ill at the BT Sport studio this morning.

For that reason there will be no @btsportscore – but we will be live as usual for the 5.30 ko at Leicester.

Everyone of us is right with you Glenn, sending love & strength ❤️

— Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) October 27, 2018