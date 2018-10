Mamma Ronaldo, messaggio a CR7 prima di Udinese-Juve: «Più forti insieme»

Mamma Ronaldo e il messaggio nei confronti di Cristiano su Instagram a poche ore dalla sfida contro l’Udinese

Mamma Ronaldo e il messaggio di incoraggiamento al proprio figlio, Cristiano, in vista di Udinese-Juventus in programma alle ore 18 di questo pomeriggio alla Dacia Arena di Udine. Non è un momento particolarmente tranquillo per CR7, coinvolto nel caso del presunto stupro nel 2009 con le tante indiscrezioni che si stanno susseguendo nel corso degli ultimi giorni e provenienti da oltreoceano. Alle ore 18 Ronaldo sarà in campo da titolare con la Juventus nel match di campionato contro l’Udinese.

Pochi minuti fa Maria Dolores Aveiro Dos Santos, la mamma di Cristiano Ronaldo, ha scritto un messaggio sul proprio account Instagram condividendo una foto che la ritrae abbracciato al proprio figlio: «Buona fortuna, a te e anche alla tua squadra, perché insieme siamo più forti. Forza Juventus!» il messaggio scritto in portoghese sul celebre social network. Il post della mamma di Ronaldo ha raccolto centinaia di commenti, quasi tutti di solidarietà nei confronti dell’ex Real Madrid, sopratutto di portoghesi e italiani. Tra poco meno di un’ora Cristiano scenderà in campo alla Dacia Arena con la maglia della Juventus per il terzo anticipo della ottava giornata di Serie A.